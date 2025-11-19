Κύκλωμα με γνωστή αθλήτρια: Τα πανάκριβα drones που χρησιμοποιούσαν οι δράστες - Πώς λειτουργούν

Νέες εξελίξεις ήρθαν στο φως για το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες που φέρεται να εμπλέκεται και η γνωστή 37χρονη αθλήτρια καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες αξιοποιούσαν τεχνογνωσία hacker.

Μάλιστα, χρησιμοποιούσαν drones πιθανολογούμενης αξίας 30 - 40 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να εξακρiβώσουν εάν το εκάστοτε σπίτι είχε χρυσαφικά και τιμαλφή.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν drones που πάνε έξω από τα σπίτια και τα ελέγχουν εσωτερικά. Τα εν λόγω drone είναι επαγγελματικά.

Παράλληλα, νέοι διάλογοι ήρθαν στο φως από το Mega, μεταξύ των μελών του κυκλώματος που επιβεβειαώνουν ότι αξιοποιήθηκε τεχνογνωσία hacker:

Μέλος Κυκλώματος: Για δώσε μου να καταλάβω λίγο. Για το μηχανάκι θέλω να μάθω.

Πωλητής Drone: Έχουμε ένα μηχάνημα που και πάνω στο σπίτι που κρατάς δείχνει τι έχει και τι δεν έχει.

Μέλος Κυκλώματος: Ε το κρατάς στο χέρι ή είναι ιπτάμενο. Το πετάς; Όχι ε;

Πωλητής Drone: Άκουσε με όχι, Είναι με έξι επτά κεραίες αυτό. Είναι επαγγελματικό, είναι με άδεια.

Πρέπει να έχεις άδεια για να το έχεις. Ο άνθρωπος έχει και άδεια.

Μέλος Κυκλώματος: Έχεις οθόνη;

Πωλητής Drone: Τα πάντα έχει, δείχνει τα πάντα



Πωλητής Drone: Ε, θα μιλήσουμε, θα κανονίσουμε και άμα είναι...Έτσι και αλλιώς θα βρεθούμε και αύριο.

Μέλος Κυκλώματος: Εωραία πάνω για Αθήνα είναι η δουλειά.

Πωλητής Drone: Και εμείς Αθήνα μένουμε, το ξέρω.

Μέλος Κυκλώματος: Ωραία, ωραία. Μιλάμε και συννενούμαστε με τον Ηκλία και μιολάμε.

Drones: Ειδικοί εξηγούν πώς λειτουργούν

Ο πραγματογνώμονας της Δίωξης Ηλ. Εγκλήματος, Νίκος Βασιλάκος και ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το κύκλωμα απάτης και την χρήση των drone.

«Τα drone αυτά έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν, όχι όμως να εντοπίζουν, δεν γίνονται ανιχνευτές μετάλλων. Τα χρησιμοποιούν με την έννοια του να δουν το εσωτερικό μιας μονοκατοικίας, τον κόσμο που υπάρχει μέσα, την διαρρύθμιση ενός διαμερίσματος, όχι όμως το σημείο που υπάρχουν συγκεκριμένα να κοσμήματα. Δεν έχουν ανιχνευτές μετάλλων. Είναι απίθανο να έχει ένας ιδιώτης ένα στρατιωτικό drone, αυτά τα χρησιμοποιούν οι Μυστικές Υπηρεσίες. Δεν τα δίνουν σε ιδιώτες», ανέφερε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι που εμπλέκονται με το κύκλωμα, έρχονται από Ρωσία και Αρμενία. Στρατολογούν ρομά και ανθρώπους που είναι κακοποιοί.

«Τεχνολογικά υπάρχει δυνατότητα, όπως υπάρχει ανιχνευτής χρυσού μπορεί να υπάρχει σε drone ανιχνευτής χρυσού, απλώς είναι πανάκριβο και πολλές φορές δεν υπάρχει άδεια να το προμηθευτεί ιδιώτης. Πετάει το drone πάνω από την πολυκατοικία, παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και επειδή τον έχουν δει, του λένε ότι τον είδαν να μπαίνει στο σπίτι και «βλέπουν» δραστηριότητα», τόνισε ο πραγματογνώμονας της Δίωξης Ηλ. Εγκλήματος, Νίκος Βασιλάκος.



