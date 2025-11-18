Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή πέντε κατηγορούμενοι - Νέες μαρτυρίες θυμάτων

Στη φυλακή οδηγήθηκαν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους μετά την απολογία τους στον ανακριτή, κατηγορούμενοι για τηλεφωνικές απάτες.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του.

Η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη (19/11) με την απολογία των υπολοίπων 20 συλληφθέντων.

Τι λένε θύματα του κυκλώματος

Θύματα του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων Κρίστι Κρανά, μίλησαν αποκλειστικά στο ΕΡΤnews περιγράφοντας τη μέθοδο των απατεώνων.

«Έχετε αυτό το πρόβλημα, διαρροή, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να κάνετε ό,τι θα σας πούμε, αλλιώς θα πάρει φωτιά, τα καλώδια... θα τιναχτεί το κτίριό σας στον αέρα"», με αυτά τα λόγια και επίμονη προσπάθεια φαίνεται πως το κύκλωμα έπεισε την Κρίστι Κρανά να βγάλει έξω από την πόρτα τα κοσμήματα αξίας που είχε στην κατοχή της. «Τα κοσμήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα τα έβγαλα έξω δυστυχώς. Κάποια ήταν από τη γιαγιά μου, του 1900, δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, το ρολόι μου το Cartier, το μπριγιάν μου. Μία επένδυση ζωής», περιγράφει, σημειώνοντας πως έκτοτε φοβάται ακόμα και έναν μικρό θόρυβο.

Γιος άλλου θύματος αναφέρει: «Το βασικό είναι ότι δεν την άφηναν να κλείσει το τηλέφωνο. Η συνομιλία ήταν μία ώρα. Της έδωσαν ραντεβού σε πολύ κεντρικό σημείο. Κατέβηκε μια κοπέλα, την οποία έλεγαν -υποτίθεται- Κατερίνα και πήρε τα κοσμήματα και εξαφανίστηκε».

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Όπως αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας, η οργάνωση ξεκίνησε την δράση της τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023, συγκροτώντας εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, με στόχο την διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, καταδείχθηκε η μεθοδολογία (modus operandi) που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση είχε το αρχηγείο-τηλεφωνικό κέντρο, στο Ζευγολατιό Κορινθίας, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης προσφερόταν για τη διαφυγή των δραστών, καθώς και την απόκρυψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών ή τιμαλφών.

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελούνταν από έναν τουλάχιστον βοηθό διευθύνοντος κι έναν μικρό αριθμό έμπιστων μελών, οι οποίοι μιλούσαν άπταιστα την ελληνική γλώσσα, κατείχαν τεχνική κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και άριστη γνώση λειτουργίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ενώ τα τηλεφωνικά κέντρα βρίσκονταν κατά κανόνα στο Ζευγολατιό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου (Βραχάτι, Άσσος, Εξαμίλια κλπ).

Επιπλέον, είχαν συστήσει επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές – Φυλή (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι), προκειμένου να μην εντοπίζονται τα αρχηγικά μέλη αλλά και για να μη συσχετιστούν τα επιχειρησιακά κέντρα με το «Αρχηγείο-τηλεφωνικό κέντρο».

Μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι τις φιλικές και συγγενικές σχέσεις με άτομα στην επαρχία, τους ανέθεταν έναντι αμοιβής να μεταβαίνουν σε όλη την επικράτεια, δρώντας ως εισπράκτορες για λογαριασμό της οργάνωσης, γεγονός που οδηγούσε στον μη εντοπισμό των αρχηγικών μελών.

Χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ήταν το εύρος, η οργανωτικότητα και η προσαρμοστικότητα που είχαν αναπτύξει, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και άλλες λεπτομέρειες που χρησιμοποιούσαν για να εξαπατήσουν τα θύματά τους.

Ενδεικτικό είναι ότι καθημερινά πραγματοποιούνταν κλήσεις από 40 τηλεφωνητές προς εξαπάτηση των υποψήφιων θυμάτων, ενώ η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα (για τηλεφωνικές κλήσεις, μεταφορές χρημάτων, επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των παράνομων πράξεων), τα οποία απενεργοποιούσαν και προέβαιναν στην αγορά νέων, προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί από τις Αρχές.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαφορετικό τρόπο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την κίνηση της αγοράς και τις εξελίξεις όσον αφορά επιδοτήσεις, επιδόματα και κυβερνητικές εξαγγελίες.