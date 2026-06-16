Κύκλωμα πολεοδομίας: «Έχουμε άνθρωπο μέσα» - Αποκαλυπτικοί διάλογοι με τη φερόμενη αρχηγό

Σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης του κυκλώματος πολεοδομίας στην Αττική, καθώς οι έρευνες της ΕΛΑΣ επικεντρώνονται στο εκτεταμένο δίκτυο επαφών και παρεμβάσεων, που αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης του, μέσα από καταγραφές συνομιλιών και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Στο στόχαστρο βρίσκονται υποθέσεις που αφορούν αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακινήτων, διευθετήσεις εκκρεμών φακέλων και παρεμβάσεις σε διαδικασίες ελέγχου, με αντάλλαγμα, κατά τις διωκτικές αρχές, χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φωτογραφικό υλικό καταγράφει τη φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος στην Αττική να παραλαμβάνει χρήματα από μηχανικό σε καφετέρια στο Μαρούσι. Η συνάντηση αυτή φέρεται να συνδέεται με υπόθεση κατεδάφισης ακινήτου στα Πετράλωνα, το οποίο ήταν υπό την κυριότητα ης αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Μάλιστα, ένας αποκαλυπτικός διάλογος ήρθε στο φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον μηχανικό και την φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος. Ακολουθεί ο διάλογος:

Μηχανικός: «Θα προχωρήσει… είναι διαδικαστικό».

Φερόμενη ως αρχηγός: «Ωραία, να ξέρω πώς θα κινηθούμε. Βάλε και φωτογραφίες από τα γύρω κτίρια στην τεχνική έκθεση».

Μηχανικός: «Έχουμε άνθρωπο μέσα… το βλέπουμε.»

Όπως προέκυψε από την έρευνα, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τρία πρόσωπα, η φερόμενη ως επικεφαλής του κυκλώματος, ένας μηχανικός και μία γυναίκα που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Από τις συνομιλίες προκύπτει, σύμφωνα με τους ερευνητές, προσπάθεια παρέμβασης ώστε να διαμορφωθεί ευνοϊκό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Μηχανικός: «Αν υπάρχει κάποιος γνωστός στο συμβούλιο, να αποφύγουμε το αρνητικό».

Φερόμενη ως αρχηγός: «Κάτι θα βρούμε… θα δω τι γίνεται».

Οι καταγραφές δείχνουν ότι στις 30 Απριλίου 2026 η γυναίκα – μέλος του Συμβουλίου Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής ενημέρωσε τη φερόμενη ως αρχηγό πως είχε παρέμβει για την έκδοση θετικής γνωμοδότησης.

Μέλος συμβουλίου: «Το πάλεψα… στο τσακ πέρασε, κατά πλειοψηφία».

Η υπόθεση της φυσικοθεραπεύτριας στην Κηφισιά

Σε άλλο σκέλος της έρευνας, φωτογραφικά ντοκουμέντα φέρονται να καταγράφουν φυσικοθεραπεύτρια στην Κηφισιά να συναντά προϊστάμενο Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών Υπηρεσίας Δόμησης και να του παραδίδει σακούλα με κουτί και χάρτινο φάκελο.

Οι Αρχές θεωρούν ότι μέσα στον φάκελο υπήρχαν χρήματα, ενώ ο συγκεκριμένος υπάλληλος κατηγορείται ότι είχε μεσολαβήσει για τη διευθέτηση υπόθεσης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ακινήτου που ανήκε στην ίδια.

Κατά τη συνάντηση καταγράφηκε η φράση:

Φυσικοθεραπεύτρια: «Σου έχω το δώρο σου…»

Παρά την τακτοποίηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, στις 18 Νοεμβρίου 2025, ο προϊστάμενος φέρεται να επικοινώνησε με μεσάζοντα για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Ο διάλογος που ερευνάται

Ένας άλλος διάλογος που αποκαλύφθηκε και ερευνάται ώστε να αποσαφηνιστεί ποια από τις υποθέσεις αφορά είναι ανάμεσα στον προϊστάμενο υπηρεσίας δόμησης και τον μεσάζοντα.

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης: «Η φυσικοθεραπεύτρια μου έστειλε νέα δήλωση.»

Μεσάζοντας: «Ωραία, δεκτή, πέρασέ τη να τελειώνουμε.»

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης: «Πού βρήκες το παράβολο για αίτηση κατηγορίας 5;»

Μεσάζοντας: «Υπάρχει άτομο στη Θεσσαλονίκη που είχε αγοράσει 200-300 παράβολα κατηγορίας 5, τα οποία τώρα πουλάει 4.000-5.000 ευρώ.»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στις καταγεγραμμένες συνομιλίες περιλαμβάνονται και πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Σύμφωνα με την έρευνα, ανάμεσά τους περιλαμβάνονται υπάλληλοι σε κομβικές υπηρεσίες.