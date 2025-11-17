Κύκλωμα ρασοφόρων: Τα σεξουαλικά «πάρτι» με ανήλικους μέσα στον ναό - Τι ερευνούν οι Αρχές

Σοκάρουν οι νέες εξελίξεις για το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε ο ρασοφόρος YouTuber που κρατείται στη φυλακή μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη, με την ανακρίτρια να ερευνά το ενδεχόμενο να πραγματοποιούνταν παράνομα «πάρτι» σεξουαλικών συνευρέσεων με ανήλικους εντός του ναού.

Νέες αποκαλύψεις από ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ήρθαν στο φως και κάνουν λόγο για μυστικές σεξουαλικές συνευρέσεις μέσα στον ναό που κυκλοφορούσαν οι εμπλεκόμενοι «ιερείς» στις οποίες φέρεται να συμμετείχαν ανήλικοι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συλλήψεις.

Σημειώνεται, πως το κύκλωμα με επικεφαλής μια 52χρονη γυναίκα και έναν 46χρονο ρασοφόρο που παλαιότερα δήλωνε μοντέλο και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι στο YouTube για συνταγές μαγειρικής, διακινούσε από ναρκωτικά μέχρι μετανάστες και είχαν καταφέρει να θησαυρίσουν αποκομίζοντας τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους με συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων. Με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, γίνονταν οι συνομιλίες μεταξύ τους όπως φαίνεται σε νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους.