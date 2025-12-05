Κύκλωμα στρατολογούσε ανήλικους και τους εξανάγκαζαν να πωλούν λαθραία τσιγάρα

Ένα σκοτεινό κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων αποκαλύφθηκε στην Αττική. Η αστυνομία έφερε στο φως μια οργάνωση που, πίσω από βιτρίνες καταστημάτων ψιλικών, έκρυβε την εμπορία ανηλίκων και την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Οι αρχηγοί της οργάνωσης, 42 και 39 ετών, στρατολογούσαν ανήλικους αλλοδαπούς σε ευάλωτη κατάσταση. Τους υπόσχονταν εργασία με καλή αμοιβή στην Αθήνα, αναλάμβαναν το κόστος της παράνομης μεταφοράς τους και στη συνέχεια τους ενημέρωναν ότι το «χρέος» τους θα ξεπληρωθεί με δουλειά στα καταστήματα.

Η καθημερινότητα των θυμάτων

Οι ανήλικοι εργάζονταν καθημερινά, χωρίς ρεπό, με εξαντλητικά ωράρια. Οι αμοιβές τους παρακρατούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την οργάνωση, ενώ σε περιπτώσεις αντίστασης δεχόταν σωματική βία.

Κάποιοι από αυτούς είχαν οδηγηθεί σε δομές φιλοξενίας, αλλά εξαναγκάζονταν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στους χώρους εκμετάλλευσης.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της INTERPOL και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, οδήγησε στη σύλληψη έξι μελών της οργάνωσης και πέντε ακόμη ατόμων.

Τα ευρήματα | Asttynomia.gr

Σε εννέα καταστήματα ψιλικών βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων προϊόντων, ενώ σε τρία καταστήματα υπήρχαν ειδικές οπές στις μεσοτοιχίες για κρυφή μεταφορά.

Η αστυνομία κατέσχεσε χιλιάδες πακέτα τσιγάρων και συσκευασίες καπνού, έγγραφα που αποκάλυπταν τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς και παραστατικά που δείχνουν αποστολή 145.000 ευρώ στο εξωτερικό.