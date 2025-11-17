Μενού

Κύκλωμα τηλεφωνικών απατών: «Στη δικογραφία φέρεται να εμπλέκεται και ο αδελφός της», λέει ο δικηγόρος της αθλήτριας

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της αθλήτριας που κατηγορείται για εμπλοκή στο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών.

Σάλος έχει δημιουργηθεί με την υπόθεση γύρω από το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η 37χρονη γνωστή αθλήτρια. 

Υπενθυμίζεται ότι, οι δράστες φέρεται να έχουν αποσπάσει παράνομα περισσότερα από 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 44 μελών, ανάμεσά τους και η 37χρονη.

Ο συνήγορός της μάλιστα, μιλώντας στο Mega, επιβεβαίωσε τα σενάρια περί εμπλοκής και του αδελφού της στην υπόθεση: «Σύμφωνα με την ποινική δικογραφία φέρεται να εμπλέκεται και ο αδερφός της», δήλωσε ο Όθωνας Δημοσθένους. 

Στη συνέχεια, με φόντο την τηλεφωνική συνομιλία που είδε το φως της δημοσιότητας, ο δικηγόρος αφού ξεκαθάρισε ότι η εντολέας του αναφέρεται μόνο σε μια συνομιλία δήλωσε: «Τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τη δικογραφία και αν δεν υπάρξουν περαιτέρω στοιχεία η τηλεφωνική συνομιλία δεν αποδυκνύει απολύτως τίποτα. 

Σε επίπεδο προανάκρισης τα στοιχεία είναι αρκούντος ικάνά για να θεωρηθεί ύποπτη ή να ασκηθεί πονιική δίωξη, τα υπόλοιπα απαιτούν περισσότερα στοχεία». 

 

Τηλεφωνικές απάτες: Η τηλεφωνική συνομιλία της αθλήτριας με τον αδελφό της 

Η συνομιλία που «καίει» την γνωστή αθλήτρια και τον αδελφό της ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Mega: 

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;

37χρονη αθλήτρια: Όχι. 

Aδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Την ίδια ώρα, οι διάλογοι του αδελφού της με άλλο μέλος της οργάνωσης αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούσαν να «ξεπλύνουν» τα χρήματα:

Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;

Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

 

 

 

