«Σεισμό» προκάλεσε στον χώρο του αθλητισμού η είδηση ότι η πασίγνωση πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις, εμπλέκεται στο κύκλωμα με απάτες κατά πολιτών με τη συμμετοχή Ρομά, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Η 37χρονη αθλήτρια, με πολλά μετάλλια στην κατοχή της, εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου 2008, ενώ συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000 ήταν πρώτο όνομα στη χώρα μας στην ενόργανη γυμναστική.

Στην ίδια σπείρα εμπλέκεται και ο αδελφός της 37χρονης αθλήτριας ο οποίος μάλιστα έχει αναγνωριστεί από θύμα του και κατηγορείται πως άρπαξε τιμαλφή από σπίτι. Όσον αφορά την δράση της αθλήτριας στο κύκλωμα απάτης, φέρεται πως είχε υποστηρικτικό ρόλο, βοηθούσε τον αδελφό της και συμμετείχε στη νομιμοποίηση των εσόδων.

Να σημειωθεί ότι η 37χρονη ήταν μεταξύ αθλητριών που το 2021 κατήγγειλαν προπονητές που είχαν κατά τη διάρκεια της καριέρα τους για κακομεταχείρηση και σωματική βία.

Το όνομά της περιλαμβάνεται μεταξύ των 45 που έχουν συλληφθεί ως μέλη κυκλώματος που έκαναν τηλεφωνικές απάτες αποκομίζοντας από τα θύματά τους από μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ.

