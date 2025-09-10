Κυπαρίσσι: Απόδραση στον «παράδεισο» της Λακωνίας για διακοπές σαν παλιά

Η Λακωνία είναι ένας προορισμός ανεξάντλητος, ιδανικός για διακοπές όλο τον χρόνο και γεμάτος με μαγευτικά μέρη που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Μία από τις πιο όμορφες γωνιές της βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή, εκεί όπου ο Πάρνωνας συναντά τα γαλανά νερά του Μυρτώου.

Ο λόγος για το Κυπαρίσσι, ένα απομονωμένο παραθαλάσσιο χωριό που σου δίνει αίσθηση νησιού.

Το Κυπαρίσσι (88 χλμ. από τη Σπάρτη) βρίσκεται ανάμεσα στο Λεωνίδιο και τη Μονεμβασιά και είναι ένα από εκείνα τα μέρη που δεν αλλοιώθηκαν από τον μαζικό τουρισμό.

