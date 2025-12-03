Κυπαρισσία: Κουκουλοφόροι άρπαξαν 47χρονο και τον οδήγησαν σε ερημιά

Σοκάρει περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτη 2 Δεκεμβρίου σε περιοχή της Κυπαρισσίας, όπου τέσσερις άγνωστοι άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλλαν στο σπίτι ενός 47χρονου επαγγελματία που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ert.news.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το βράδυ, όταν οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν τον 47χρονο να επιβιβαστεί σε όχημα, που πιθανώς ήταν κλεμμένο, και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία.

Μερικοί από τους κουκουλοφόρους στη συνέχεια, γύρισαν στο σπίτι του 47χρονου, όπου αφαίρεσαν και το ιδιωτικό του αυτοκίνητο.

Ακολούθως, γύρισαν στο σημείο όπου τον κρατούσαν, μπήκαν όλοι μαζί στα δύο αυτοκίνητα και μετά από λίγη ώρα τον εγκατέλειψαν στο χωριό Βασιλικό ενώ εξαφανίστηκαν παίρνοντας μαζί τους τα κλειδιά του οχήματός του.

Ο 47χρονος που βρισκόταν σε κατάσταση σοκ ζήτησε βοήθεια από το καφενείο του χωριού και έτσι ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Διεύθυνση Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνάται επίσης εάν οι δράστες απέσπασαν και χρηματικό ποσό από την οικία ή τον ίδιο τον επαγγελματία.