Κυψέλη: Βρέθηκε 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις

Μία 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ανήλικη, η οποία είχε απομακρυνθεί οικειοθελώς από την οικία της, φέρεται να διέμενε το τελευταίο διάστημα σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Μετά από πληροφορία που παρείχε η μητέρα της, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της Τετάρτης και την παρέδωσαν με ασφάλεια στην οικογένειά της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, τα οποία κατηγορούνται ότι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, όπως όφειλαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.