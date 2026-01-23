Μενού

Κυψέλη: Βρέθηκε 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις

Εντοπίστηκε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από τις 16/1 και τρία άτομα συνελήφθησαν επειδή δεν ενημέρωσαν τις Αρχές.

Reader symbol
Newsroom
peripoliko-astynomia
Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
  • Α-
  • Α+

Μία 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ανήλικη, η οποία είχε απομακρυνθεί οικειοθελώς από την οικία της, φέρεται να διέμενε το τελευταίο διάστημα σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Μετά από πληροφορία που παρείχε η μητέρα της, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της Τετάρτης και την παρέδωσαν με ασφάλεια στην οικογένειά της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, τα οποία κατηγορούνται ότι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, όπως όφειλαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ