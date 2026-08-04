Κυψέλη: Δεν αποκλείεται το σενάριο ο 26χρονος να είχε συνεργό - Οι εκτιμήσεις του Γιώργου Τσούκαλη

Για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, μίλησε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε και συνεργό ο 26χρονος συλληφθείς.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το πτώμα, ο ίδιος πίστεψε ότι η λύση του εγκλήματος βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων, σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα της άτυχης γυναίκας, αποτέλεσαν κρίσιμα εργαλεία για την ταυτοποίηση της σορού και την εξιχνίαση της υπόθεσης, ξεκαθάρισε.

Στο ίδιο πλαίσιο και βασιζόμενος στο πώς τελέστηκε το έγκλημα, ο ίδιος επεσήμανε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, τουλάχιστον ως προς τη μεταφορά της σορού.

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Όπως ανέφερε, η μεταφορά ενός ανθρώπινου σώματος μέσα σε βαλίτσα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και, παρότι είναι πιθανό να πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο, θεωρεί πιθανό να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε ή γνώριζε τι είχε συμβεί χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

Όσον αφορά στο κίνητρο του 26χρονου, ο οποίος επιμένει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και δεν τη σκότωσε, ο κ. Τσούκαλης σημείωσε πως το επικρατέστερο σενάριο είναι να είναι η ληστεία.

Ο άνδρας, να σημειωθεί, είχε κλέψει τις κάρτες της 38χρονης και είχε κάνει αναλήψεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ.