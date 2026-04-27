Κυψέλη: Έκρυβαν χειροβομβίδα σε μπαλκόνι διαμερίσματος - Τρεις συλλήψεις

Σε αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στην Κυψέλη, βρέθηκε χειροβομβίδα σε μπαλκόνι σπιτιού με αποτέλεσμα να συλληφθούν τρία νεαρά άτομα.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οικίες στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.Εντός των εν λόγω οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

27 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

43 ναρκωτικά δισκία και

3 κινητά τηλέφωνα.

Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ήταν η σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

