Κυψέλη: Ένοπλο επεισόδιο με τουλάχιστον έξι πυροβολισμούς έξω από καφενείο

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία αργά το βράδυ της Δευτέρας μετά από κλήσεις που έλαβε από πολίτες ότι έξω από καφενείο της Κυψέλης πέφτουν «βροχή» πυροβολισμοί.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά, όπου οι δράστες φέρονται να πυροβόλησαν έξω από ένα καφενείο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν έξι κάλυκες.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και βέβαια για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Κάποιες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα αναφέρουν πως από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας άνδρας ο οποίος, όμως, έσπευσε να διαφύγει από την περιοχή πριν φτάσουν εκεί αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.