Δεν έχουν τελειωμό τα περίεργα ευρήματα στην Κυψέλη, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (09/09) εντοπίστηκε και δεύτερη σακούλα με οστά.

Ο λόγος, για σακούλα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, ένας πολίτης βρήκε την σακούλα και πήρε τηλέφωνο την 'Αμεση Δράση.

Ο πολίτης, που - όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, έδωσε αναλυτικές οδηγίες στους αστυνομικούς για το που ήταν η σακούλα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλλεξαν την σακούλα με τα οστά, τα οποία ήταν μικρού μεγέθους, και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή μια σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά.

Kυψέλη: Πώς βρέθηκε η πρώτη σακούλα

Υπενθυμίζεται ότι, η πρώτη σακούλα με οστά, βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στην Αλεπότρυπα,

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άστοχο σουτ που μετέφερε μια μπάλα εκτός γηπέδου, σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο, αποτέλεσε τον λόγο, ώστε να εντοπιστούν τα οστά ενός ανθρώπου.