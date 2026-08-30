Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα, στην περιοχή της Κυψέλης, το βράδυ της Κυριακής (30/08) κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία ιδιοκτήτη Airbnb ο οποίος κάλεσε διερχόμενους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, λέγοντας πως τα άτομα που είχαν νοικιάσει το σπίτι - μια οικογένεια - δεν πλήρωναν το συμφωνηθέν ποσό, και αρνούνταν να αποχωρήσουν από τον χώρο. Επιπλέον ανέφερε έκαναν και χρήση ναρκωτικών, γεγονός που δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ανέβηκαν στο διαμέρισμα, όπου και εντόπισαν την οικογένεια. Πρόκειται για έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής γεννημένο το 1983 (τον πατέρα της οικογένειας), μια Γερμανίδα μητέρα γενημμένη το 1998 και τρία ανήλικα παιδιά, ενώ μαζί ήταν και ένας ακόμη άνδρας αφγανικής καταγωγής.

Οι αρχές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσήγαγαν τον πατέρα και τον άλλο άνδρα αφγανικής καταγωγής. Κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, ανακάλυψαν τη βαλίτσα με το νεκρό βρέφος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η 28χρονη στους αστυνομικούς, επρόκειτο για δικό της παιδί, το οποίο είχε πεθάνει περίπου έναν χρόνο πριν και το διατηρούσε στην κατάψυξη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι πήρε μαζί της τη σορό επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι εμπλεκόμενοι εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους και όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να πρόκειται και για έμβρυο.