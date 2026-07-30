Η βρετανική Daily Mail φέρνει στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο μήνυμα που φέρεται να στάλθηκε από το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης.

Η οικογένειά της έλαβε μία σειρά από μηνύματα από το κινητό της, αλλά κρίνεται πως αποστολέας ήταν οι δράστες της δολοφονίας της που προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο, για να εξαφανίσουν στοιχεία και πιθανώς να εξαφανιστούν.

Στις 15 Ιουλίου, τρεις μέρες πριν βρεθεί νεκρή επί του κτιρίου στην οδό Ευελπίδων, οι δικοί της είχαν λάβει ένα μήνυμα με το οποίο τους ενημέρωνε, φαινομενικά, ότι θέλει να μείνει λίγο μόνη της.

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο μόνη μου» ανέφερε. «Θέλω να μείνω λίγο καιρό μόνη μου» συμπληρωνόταν.

Έρευνα για τους δράστες

Η αστυνομία ψάχνει ακόμα το κινητό, το οποίο έδωσε σήμα πριν από περίπου 24 ώρες στο κέντρο της Αθήνας.

Η βαλίτσα, μέσα στην οποία την είχαν παραχώσει, δεν ανήκε στην ίδια, καθώς φαίνεται ότι δεν μετέφερε βαριές αποσκευές.

Κρίνεται, λοιπόν, ως πιθανός ο εντοπισμός γενετικού υλικού ή δακτυλικών αποτυπωμάτων που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Γίνεται εξέταση όλου του βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή. Λόγω του βάρους της βαλίτσας κρίνεται πως οι δράστες πρέπει να βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Η διαδρομή της 38χρονης μέχρι την Αθήνα

Όπως διαπιστώθηκε, η 38χρονη είχε φτάσει στην Αθήνα από την Κύπρο, όπου διέμενε με φίλους της. Είχε φτάσει στην Ευρώπη, από τις ΗΠΑ, στα τέλη Ιουλίου.

Η τελευταία φορά που την είδε κάποιος ζωντανή ήταν περίπου στις 15 Ιουλίου, με τις αρχές να κρίνουν πως κάπου εκεί πρέπει να δολοφονήθηκε.

Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της 38χρονης.

Από την πρώτη εξέταση του πτώματος, δεν φάνηκε να έχει κάποιο εμφανές τραύμα ή να υπάρχουν ίχνη πάλης, ενώ πάνω της δεν βρέθηκε και κανένα στοιχείο ταυτοποίησης. Η αναγνώρισή της έγινε από ένα αποτύπωμα.