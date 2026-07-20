Κυψέλη: Η νεκρή στη βαλίτσα και η εξαφάνιση της μεσίτριας - Πώς κινείται η έρευνα για το μυστήριο

Σε πλήξη εξέλιξη είναι η έρευνα όσον αφορά στην εξιχνίαση του μυστηρίου γύρω από την σορό της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση της νεκρής, γίνεται λόγος για μία γυναίκα ύψους περίπου 1,60.

Ήταν αδύνατη, τα μαλλιά της ήταν καστανόξανθα και μαζεμένα σε κότσο, αλλά και φορούσε ένα σορτσάκι και μπλούζα.

Μιλώντας στο Mega, o Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, αναφέρθηκε στην πρωτοφανή υπόθεση εξηγώντας πως η νεκρή εντοπίστηκε από έναν άστεγο, ο οποίος αναζήτησε κατάλυμα στο κτίριο.

Ειδικότερα, όπως είπε, το άτομο αυτό μύρισε κάτι πολύ έντονο και όταν ακολούθησε την οσμή βρέθηκε μπροστά στη βαλίτσα. Το μακάβριο είναι ότι κατάλαβε πως πρόκειται για νεκρό άνθρωπο γιατί εξείχε ένα πόδι.

Κάλεσε την αστυνομία, που τελικώς απέκλεισε το σημείο για να κάνει την απαραίτητη έρευνα.

Εξετάζεται η περίπτωση εξαφάνισης της Κινέζας μεσίτριας

Ο κ. Καλλιακμάνης επεσήμανε πως, μεταξύ άλλων, οι Αρχές εξετάζουν την περίπτωση να πρόκειται για την εξαφανισμένη Κινέζα μεσίτρια, που αναζητείται εδώ και περίπου δύο μήνες.

Ωστόσο, ο ίδιος στάθηκε σε μερικά στοιχεία που τον κάνουν να πιστεύει ότι οι πιθανότητες είναι λίγες.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο ότι η αγνοούμενη δεν φοράει σορτσάκια, όπως τού είπε ο σύζυγός της. Επίσης, το χρώμα των μαλλιών είναι διαφορετικό από εκείνο της νεκρής.

Αλλά, επεσήμανε πως δεν αποκλείεται σαφώς το ενδεχόμενο.

Όσον αφορά στο γιατί βρέθηκε τώρα, αν πράγματι είναι εκείνη, σημείωσε πως μπορεί να είχε πέσει θύμα απαγωγής και να την σκότωσαν τώρα οι απαγωγείς και να την εγκατέλειψαν στο σημείο. Ακόμα, είπε, μπορεί να την είχαν σκοτώσει καιρό και να την κρατούσαν κάπου μέχρι τώρα.

Στο μεταξύ, οι Αρχές ξεσκονίζουν τους φακέλους με εξαφανίσεις γυναικών του τελευταίου διαστήματος και εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη λύση της υπόθεσης-σοκ στην Κυψέλη.