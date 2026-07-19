Κυψέλη: Τα σενάρια για τη σορό της γυναίκας σε βαλίτσα - Κάμερες και φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανθρωποκτωνιών για την ταυτότητα της σορού της γυναίκας, που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εκτίμηση, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, ύψους περίπου 1,65 μ., με κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Φορούσε μαύρο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι.

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Η σορός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί στη βαλίτσα. Κατά την πρώτη εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Τα σενάρια για την ταυτότητα της γυναίκας

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς την ταυτότητα της γυναίκας. Ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο να πρόκειται για την Κινέζα υπήκοο που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα τον περασμένο Μάιο, χωρίς όμως το συγκεκριμένο σενάριο να έχει αποκλειστεί.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να διέμενε ή να κινούνταν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν βρει καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σορού.