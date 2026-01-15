Κυψέλη: Καταγγελία 15χρονης πως 50χρονος την παρενόχλησε σεξουαλικά μέσα σε λεωφορείο

Ανήλικη καταγγέλλει πως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, η 15χρονη επέβαινε στο αστικό λεωφορείο όταν, περί τις 16:00, ένας άνδρας περίπου 50 ετών προχώρησε σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Η νεαρή, κατήγγειλε πως βρισκόταν λίγη ώρα στο 022, όταν και δέχθηκε την παρενόχληση από τον άνδρα και αναγκάστηκε να κατέβει.

Το άτομο αυτό, όμως, φέρεται να την ακολούθησε, την πλησίασε και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση, με αμοιβή.

Η νεαρή αρνήθηκε και ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο ενός καταστήματος από της οδού Φωκίωνος Νέγρη.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, αλλά ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη τραπεί σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Η ομάδα ΔΙΑΣ έκανε έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του, αλλά κατέστη αδύνατο.

Το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης σχημάτισε δικογραφία κατ’ αγνώστου με την κατηγορία της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.