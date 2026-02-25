Κυψέλη: Νέο βίντεο με την επίθεση του 64χρονου «κτήνους» - «Πλεύριζε» εδώ και καιρό την οικογένεια

Σοκ προκαλεί βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα, από κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος στην Κυψέλη, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι στιγμές της βάναυσης επίθεσης σε βάρος μητέρας δύο διδύμων γυναικών με αναπηρία, μετά από καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τους.

Το καταγραφικό υλικό, που παρουσίασε η ΕΡΤ, αποτυπώνει τη βιαιότητα της επίθεσης του 64χρονου δράστη κατά των δύο αβοήθητων κοριτσιών και της μητέρας τους.

Στο βίντεο ο 64χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στο σπίτι με αντικλείδι, το οποίο, κατά την καταγγελία, είχε κατασκευάσει χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της.

Κυψέλη: Η κτηνώδης επίθεση στη μητέρα

Κατά την καταγγελία, φέρεται ο άντρας να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της.

Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, έχοντας αντιληφθεί μέσω της κάμερας ότι κάτι συμβαίνει, καθώς άκουσε τα κορίτσια να κλαίνε. Στις εικόνες φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Στη συνέχεια, ο τραμπούκος 64χρονος χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, τη ρίχνει στο πάτωμα και συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει. Η γυναίκα σύρεται στο πάτωμα από την ένταση των χτυπημάτων.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προκειμένου να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος, ωστόσο, κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 64χρονος, βρίσκεται πλέον ενώπιον των Αρχών, καθώς παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Αναζητούνταν μετά την καταγγελία της μητέρας των κοριτσιών για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα της οδού Καλιφορνίας.

Κυψέλη: Γνωστός στην οικογένεια

Ο δράστης ήταν φέρεται γνωστός της οικογένειας εδώ και χρόνια και βοηθούσε σε εξωτερικές εργασίες. Η ίδια η μητέρα τον αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες στους αστυνομικούς, φερόμενος να υποστήριξε ότι «ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του ανακριτή».

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν και καταγγελίες από συγγενικά πρόσωπα που φέρονται να υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να έχει επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν σε βάρος άλλων μελών της οικογένειας.