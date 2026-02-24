Κυψέλη: Παραδόθηκε ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού 25χρονης

Παραδόθηκε στις Αρχές ο 64χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε πράξεις ασέλγειας σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ, μέσα στο διαμέρισμά της στην περιοχή της Κυψέλης.

Η παράδοσή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02), παρουσία του δικηγόρου του, και στη συνέχεια συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος αναζητούνταν τις τελευταίες ώρες, μετά την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της γυναίκας. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ αναμένονται οι περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις.

Κυψέλη: «Με είχε κακοποιήσει όταν ήμουν 7 ετών» λέει η κόρη του 64χρονου

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου 64χρονος φέρεται να επιχείρησε να βιάσει 25χρονη γυναίκα με αναπηρία (ΑμεΑ), με την κόρη του να προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του.

Μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, η κόρη του 64χρονου υποστήριξε ότι υπήρξε και η ίδια θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα της όταν ήταν επτά ετών, στην Αλβανία.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε όταν βρισκόταν μόνη στο σπίτι και για χρόνια δεν το αποκάλυψε σε κανέναν, καθώς φοβόταν. «Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σήμερα δεν διατηρεί καμία σχέση με τον πατέρα της.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν σε μεταγενέστερη αντιπαράθεση του ανέφερε την κακοποίηση, εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επιχείρησε να την απαξιώσει, υποστηρίζοντας ότι «τα έχει βγάλει από το μυαλό της».

Το περιστατικό στην Κυψέλη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της μητέρας της 25χρονης, η οποία μέσω καμερών ασφαλείας στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη κατέγραψε, όπως υποστηρίζει, την απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της κόρης της το πρωί του Σαββάτου (21/02).

Κατά τη μαρτυρία της, ο 64χρονος, γνωστός στην οικογένεια, εισήλθε στο σπίτι, κλείδωσε την πόρτα και επιχείρησε να επιτεθεί στην 25χρονη. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι ο άνδρας φέρεται να είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να επιτεθεί και στη δίδυμη αδελφή της, η οποία επίσης είναι ΑμεΑ.

Πέντε λεπτά αργότερα, όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ήρθε σε συμπλοκή μαζί του. Όπως περιέγραψε, τον χτύπησε με τηγάνι, ωστόσο εκείνος της επιτέθηκε και τη γρονθοκόπησε. Στη συνέχεια ο 64χρονος τράπηκε σε φυγή.

Η μητέρα δήλωσε ότι αισθάνεται «τυχερή» που το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας, στοιχείο που –όπως εκτιμά– ενισχύει την υπόθεση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι Αρχές αναζητούν τον 64χρονο στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κρύβεται με τη βοήθεια τρίτων. Προς το παρόν, σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι καταγγελίες της κόρης του προσθέτουν νέα διάσταση στην υπόθεση.