Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν οι τρεις για την διακίνηση ναρκωτικών - Τι λένε για τον θάνατο του βρέφους

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση του νεκρού μωρού, η σορός του οποίου βρέθηκε σε βαλίτσα στη Κυψέλη. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Παράλληλα, έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, έπειτα από τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους.

Οι αρχές επικεντρώνονται στο να διαλευκάνουν αν ο 43χρονος εμπλεκέται σε υπόθεση μαστροπείας. Πρόκειται για μία δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται πολλοί εμπλεκόμενοι για σοβαρά κακουργήματα, όπως βιασμό, μαστροπεία κ.α. και αφορά τη χρονική περίοδο 2020-2021.

Αρχικά η δικογραφία σχηματίστηκε από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, όμως από το 2025 οι έρευνες τελούν υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι καταθέσεις του ζευγαριού και οι αντιφάσεις

Ανατριχίλα προκαλούν οι ισχυρισμοί του ζευγαριού, του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους που βρέθηκε κατακρεουργημένο στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη, μέσα από τις καταθέσεις τους.

Σύμφωνα με το ΕΡΤ Νews, η γυνίκα ισχυρίστηκε ότι γέννησε το βρέφος σε δημόσιο μαιευτήριο της Αθήνας, ωστόσο μετά από έρετνα των Αρχών δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο.

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Από την πλευρά του, ο 43χρονος υποστηρίζει στην κατάθεση του ότι το βρέφος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια στο σπίτι τους ενώ όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν εκεί, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενη της συντρόφου του, η οποία κατέθεσε ότι είχε μεταβεί στο σούπερ μάρκετ με την κόρη της.

Ο 43χρονος συνέχισε να πέφτει σε αντιφάσεις, καθώς στη νέα του κατάθεση πήρε πίσω τις δηλώσεις πως ησύχασε το σπίτι τους μετά τον θάνατο του βρέφους και αναφέρει ότι «έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του», όταν είδε το αγοράκι του με πρησμένη κοιλιά να ξεψυχάει λίγα λεπτά αργότερα.

Σοκάρει ο 43χρονος: «Τον πάγο χτύπαγα, δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε»

Την εικόνα του ζευγαριού, του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας, μέσα από το κρατητήριο, μεταδίδει νέο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του MEGA.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, το ζευγάρι τήρησε κοινή γραμμή, καθώς στους διαδρόμους του δικαστηρίου κυκλοφορούσε με κοινές χειροπέδες, ενώ φαίνεται ότι θα αλληλουποστηριχθεί, όπως παρατηρήθηκε και στις απολογίες τους.

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Και οι δύο υποστήριξαν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023 και αμέσως μετά μπήκε στην κατάψυξη, καθώς όπως ισχυρίζονται, δεν μπορούσαν να το αποχωριστούν.

Υπενθυμίζεται, πως νωρίτερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατα συναυτουργία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

«Γεννήθηκε το 2021. Έπρεπε να του κάνουμε συνέχεια μασάζ στην κοιλιά γιατί είχε πρόβλημα με το έντερο. Δεν μπορούσε να ενεργηθεί, ούτε να φάει, ούτε τουαλέτα», είπε ο 43χρονος σε συνέντευξή του στην εκπομπή Live You.

Όταν κλήθηκε να δώσει τη δική του εκδοχή για τον θάνατο του παιδιού του, ανέφερε: «Καθόμασταν στο τραπέζι, οικογένεια. Και εκεί είχαμε στην κουζίνα την κούνια του μωρού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό και είχαμε πάει στον γιατρό. Και μου λέει είναι ιός και έχει και κήλη».

«Του είχαμε δώσει υπόθετο για τον πυρετό, μετά βλέπει το παιδί, λέει η γυναίκα μου «το παιδί δεν είναι καλά, είναι κάπως σε αφασία», συνέχισε.

«Και μετά εκεί που καθόμασταν στο τραπέζι, ακούω ένα παπ, έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις μαχαιριές, επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι ήταν «για να σπάσει ο πάγος», προκειμένου να μεταφερθεί σε άλλο σπίτι. Είπε χαρακτηριστικά με απόλυτη ψυχραιμία: «Έγινε γιατί είχε πιάσει πάγο και έπρεπε να το βγάλουμε. Όχι δεν τρυπήσαμε το μωρό, αλλά εγώ αφού ήταν παγωμένο και δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι το χτύπησα. Τον πάγο χτύπαγα. Δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε».

Οι ισχυρισμοί για τις μαχαιριές και η διάψευσή τους από την ιατροδικαστική

Νωρίτερα, ο 43χρονος υποστήριξε στις αρχές πως τα τραύματα από το μαχαίρι που βρέθηκαν στο άψυχο σώμα του αγοριού προκλήθηκαν επειδή προσπάθησε να απομακρύνει τη κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί, κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Η υπόθεση μονοπωλεί το ενδιαφέρον των Αρχών ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.