Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατα συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους που βρέθηκε κατακρεουργημένο στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη.

Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία- οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με προσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Επιπλέον και οι τρεις βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση και άπαξ. Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.

Και οι τρεις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού.

Κυψέλη - Διαψεύδει τον 43χρονο η ιατροδικαστική

Ο 43χρονος επέμενε ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται πως το παιδί δολοφονήθηκε, ενώ έδωσε τη δική του εκδοχή για τα τραύματα στο σώμα του.

Υποστήριξε στις αρχές πως τα τραύματα από το μαχαίρι προκλήθηκαν επειδή προσπάθησε να απομακρύνει τη κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα το βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτή, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.