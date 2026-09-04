Κυψέλη: Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι κατηγορούμενοι - Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος

Με πλήρη αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια, θα απολογηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη όπου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης το πτώμα του μωρού που φέρει πολλαπλές μαχαιριές.

Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους όσον αφορά τις νέες βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους για την υπόθεση της Κυψέλης.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 37χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία και άλλες πράξεις σχετικά με κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις. Ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, βαρύνεται με το κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη το θύμα και άλλες δύο κατηγορίες σχετικά με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Το ζευγάρι των κατηγορουμένων φέρεται να αμφισβητεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει ότι ο θάνατος του λίγων μηνών αγοριού ήταν αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρισμός του 43χρονου είναι ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι είναι μεταθανάτια και προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα του μωρού.

Έτσι στο πλαίσιο της υπεράσπισής τους αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να κρίνει αν τα χτυπήματα στο βρέφος έγιναν προ του θανάτου, όπως αποφαίνεται η ιατροδικαστική έκθεση ή μετά.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους φέρεται να συνδέονται με την αιτία θανάτου.

Το ζευγάρι, ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροί τους αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

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Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή, ώστε οι συνήγοροί τους να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στα δικαστήρια για να απολογηθούν.

Κυψέλη: Ευθύνες στον 43χρονο αποδίδει η μητέρα

Επίσης πολλά ερωτηματικά προκαλούν οι καταθέσεις του ζευγαριού, οι οποίες σε πολλά σημεία απέχουν. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η μητέρα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν.

Ωστόσο, με βάση τα όσα είναι γνωστά, ο 43χρονος φέρεται να ανέφερε ότι όλοι βρίσκονταν στην κατοικία, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Τρία από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας είναι βιολογικά

Βοήθεια στις έρευνες αναμένεται αν δώσουν και τα ευρήματα από τις εξετάσεις DNA, οι οποίες ήταν αποκαλυπτικές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το βρέφος είναι παιδί του 43χρονου και της 38χρονης που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η 15χρονη και ο 12χρονος είναι επίσης παιδιά και των δύο, όχι όμως και ο 9χρονος ο οποίος είναι μόνο της Γερμανίδας.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.