Παραλήρημα Λατινοπούλου: «Η Κυψέλη έχει γίνει Ισλαμαμπάντ, να σταλούν όλοι σε ακατοίκητα νησιά»

Νέο αντιμεταναστευτικό παραλήρημα από την επικεφαλής της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την υπόθεση που εκτυλίσσεται στην Κυψέλη, με το νεκρό βρέφος.

Με αφορμή το περιστατικό, που έχει συγκλονίσει, η κα Λατινοπούλου επανέλαβε τις γνωστές της θέσεις όσον αφορά στους μετανάστες και τη θέση τους στην ελληνική κοινωνία.

«Η Κυψέλη κοντεύει να γίνει, αν δεν έχει γίνει ήδη, Ισλαμαμπάντ. Και όχι μόνο η Κυψέλη, ο Άγιος Παντελεήμονας και πάρα πολλές περιοχές. Έχουν γκετοποιηθεί, έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες» είπε, χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Action24.

Ερωτώμενη για το ποια είναι δική της πρόταση, ήταν απόλυτη: «Σκούπα, όλοι αυτοί πρέπει να φύγουν. Να πάνε στη Γη του Αλάχ» είπε. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί.

Τόνισε πως πρώτα πρέπει να σταλούν σε «κλειστά ακατοίκητα νησιά» και ύστερα «να γίνουν μαζικές απελάσεις».

«Όποιος παραβιάζει τα σύνορα πρέπει να συλλαμβάνεται, να κρατείται σε κλειστά κέντρα» προσέθεσε η ίδια, ενώ σε ερώτηση για το ένα η Ελλάδα έχει σκληρή μεταναστευτική πολιτική είπε:

«Σκληρή μεταναστευτική έχει η Πολωνία, η Ουγγαρία. Αν υπήρχε (σ.σ. στην Ελλάδα), δεν θα υπήρχε γκέτο, κανένας λαθρομετανάστης να παρενοχλεί κορίτσια στις γειτονιές».

Όσον αφορά στην ίδια την υπόθεση της Κυψέλης, κατήγγειλε πως «το κράτος δεν ήταν πουθενά. Πού είναι η πρόνοια; Παιδιά έρμαια, μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία, δεν υπήρχε εισαγγελέας; Σχολείο πήγαιναν; Ξέρει κανείς; 15 χρονών, έγκυος, τι είναι όλα αυτά;».