Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κυψέλη, και την στιγμή που η ιατροδικαστική έκθεση για το βρέφος ήταν «καταπέλτης», οι τρεις κατηγορούμενοι θα βρεθούν σήμερα (03/09) ενώπιον του ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι και ο 27χρονος, είναι προφυλακισμένοι, με τους πρώτους να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Παράλληλα, ο 43χρονος πατέρας, υποστηρίζει ότι το βρέφος είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης απορρίπτουν αυτό το σενάριο.

Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση και τι κατέθεσαν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν μεταθανάτια, όταν προσπαθούσε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί γύρω από το σώμα του βρέφους μετά την τοποθέτησή του στην κατάψυξη.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή. Στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν συνολικά 18 μαχαιριές, εκ των οποίων τρεις χαρακτηρίζονται προθανάτιες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι τουλάχιστον μέρος των τραυμάτων προκλήθηκε ενώ το παιδί ήταν ακόμη εν ζωή.

Την ίδια στιγμή, οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών θα βοηθήσουν τις αρχές στη λύση του γρίφου.

Έγιναν με την παρουσία παιδοψυχολόγου, και τα όσα είπαν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Αρκετά κενά υπάρχουν στις καταθέσεις, και τα όσα είπε το ζευγάρι δεν έχουν «πείσει» τις αρχές.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Για τα υπόλοιπα παιδιά φαίνεται ότι η 15χρονη γεννήθηκε στη Γερμανία.

Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση.