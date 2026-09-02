«Καταπέλτης» η έκθεση του ιατροδικαστή για το βρέφος - «Κλειδί» οι καταθέσεις των παιδιών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη, με την ιατροδικαστική εξέταση να φαίνεται πως διαψεύδει τους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το μωρό είχε ήδη πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Καθοριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι το παιδί είχε ήδη καταλήξει από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν μεταθανάτια, όταν προσπαθούσε να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί γύρω από το σώμα του βρέφους μετά την τοποθέτησή του στην κατάψυξη.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή. Στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν συνολικά 18 μαχαιριές, εκ των οποίων τρεις χαρακτηρίζονται προθανάτιες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι τουλάχιστον μέρος των τραυμάτων προκλήθηκε ενώ το παιδί ήταν ακόμη εν ζωή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εκδοχή περί πρόκλησης των τραυμάτων με σκοπό την απομάκρυνση του πάγου προκαλεί επίσης ερωτήματα, καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αναμένονταν αντίστοιχα ίχνη και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι αντιφάσεις

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις του 43χρονου και της συζύγου του παρουσιάζουν αντιφάσεις. Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι κατά τον θάνατο του βρέφους ήταν παρούσα ολόκληρη η οικογένεια, ενώ η σύζυγός του φέρεται να έχει δώσει διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν μπροστά και ενημερώθηκε αργότερα για τον θάνατο του παιδιού.

Ερωτήματα προκύπτουν και σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το βρέφος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το ζευγάρι ποιος γιατρός είχε εξετάσει το παιδί, δεν φέρεται να δόθηκε συγκεκριμένο όνομα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις υποστήριξαν ότι δεν θυμούνταν ποιος είχε επισκεφθεί το σπίτι.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα της Κυψέλης, όπου φέρεται να σημειώθηκε η ανθρωποκτονία, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το σώμα του βρέφους παρέμεινε στον καταψύκτη.

Στο μικροσκόπιο τα άλλα παιδιά και το DNA του βρέφους

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κατάθεση των άλλων παιδιών που ζούσαν με το ζευγάρι. Ένα από τα παιδιά φέρεται να έχει ήδη μιλήσει στις Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν κατάθεση και από το δεύτερο.

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα ακολουθηθεί ειδική διαδικασία εξέτασης. Αρχικά θα παρακολουθηθούν και θα προετοιμαστούν από παιδοψυχολόγους και στη συνέχεια θα εξεταστούν από δικαστικούς υπαλλήλους. Η διαδικασία θα βιντεοσκοπηθεί και στη συνέχεια θα απομαγνητοφωνηθεί, προκειμένου τα στοιχεία που θα προκύψουν να συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα και την οικογενειακή σχέση του βρέφους. Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι φέρεται να δηλώνει ότι πρόκειται για δικό του παιδί, ωστόσο δεν έχουν εντοπιστεί τα απαιτούμενα έγγραφα που να το επιβεβαιώνουν. Αντίστοιχα ερωτήματα φέρεται να υπάρχουν και για την πατρότητα και μητρότητα των άλλων τριών παιδιών.

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Για τον λόγο αυτό αναζητούνται έγγραφα από διάφορες υπηρεσίες, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, καθώς και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του βρέφους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται, παράλληλα, και το ιστορικό του 43χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε βάρος του έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, που αφορά υπόθεση μαστροπείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον συνολικά το παρελθόν του ζευγαριού, τις συνεχείς μετακινήσεις του από σπίτι σε σπίτι, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα παιδιά, προκειμένου να συνθέσουν το πλήρες παζλ της υπόθεσης.