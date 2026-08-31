Κυψέλη: Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής - Πάνω από 10 μαχαιριές εντοπίστηκαν στο βρέφος

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 σήμερα (31/08) στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης, έδειξε πως το βρέφος το οποίο εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη ήταν άγρια μαχαιρωμένο.

Σύμφωνα με το MEGA, η αστυνομία που χειρίζεται την υπόθεση ενημερώθηκε πως ο ιατροδικαστής κατέγραψε και εντόπισε τουλάχιστον10 μαχαιριές στη πλάτη και συγκεκριμένα στη ράχη του βρέφους.

Από την εξέταση προκύπτει πως το παιδί ήταν σωστά αναθρεμένο, δεν αντιμετώπιζε ζητήματα υγείας, ενώ ο ιατροδικαστής πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος περίπου 8 με 9 μηνών.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: Πώς η ένοικος ειδοποίησε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας - «Άγνωστοι μπαινόβγαιναν»

Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν θανατηφόρες καθώς έπληξαν ζωτικά όργανα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την εξέταση του βρέφους ο ιατροδικαστής εντόπισε περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη του ενώ επειδή διατηρούνταν σε κατάψυξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου και η ακριβής ηλικία του.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί από χθες ο 43χρονος πατέρας του και η 38χρονη μητέρα του βρέφους για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού αλλά πλέον μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία. Παράλληλα ο 43χρονος μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό, που επίσης ήταν στο διαμέρισμα, κατηγορούνται και για κατοχή ναρκωτικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα στο διαμέρισμα Airbnb όπου έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι δεν μπορεί να λάβει το μίσθωμα και ότι οι ένοικοί του κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Τα δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών παραμένουν σε προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων. Από τις εξετάσεις που τους έγιναν διαπιστώθηκε ότι νοσούν από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ για τα παιδιά δεν έχει βρεθεί το παραμικρό έγγραφο μέχρι στιγμής. Οι Αρχές έχουν σκοπό να τεκμηριώσουν και επιστημονικά την ταυτοποίησή τους με τους γονείς.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ στο διαμέρισμα υπάρχουν και άλλα ευρήματα που παραπέμπουν σε άλλες υποθέσεις.

Oι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης και κατέσχεσαν σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί, καθώς εκτός του ότι μαζί με αυτή την περίεργη οικογένεια ζούσαν ανήλικοι, γινόταν συστηματική χρήση ουσιών και φαίνεται πως επισκέπτονταν τον χώρο και άσχετα με την οικογένεια πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης: Κυψέλη: Πώς η ένοικος ειδοποίησε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας - «Άγνωστοι μπαινόβγαιναν»

Έτσι πρέπει να ελεγχθεί, αν υπήρχαν ακόμη χειρότερα πράγματα που πιθανόν έχουν συμβεί και αν όντως το βρέφος είναι της Γερμανίδας και όχι της ανήλικης, αν η ανήλικη είναι όντως έγκυος από τον Αφγανό και ποια η κατάσταση των ανήλικων αγοριών που έχουν τεθεί υπό προστατευτική φύλαξη και θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο Παίδων.

Οι υπόλοιποι κρατούνται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών όπου ανακρίνονται, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η Γερμανίδα σύντροφός του, η 15χρονη κόρη τους και ο 26χρονος Αφγανός σύντροφός της για τα κατά περίπτωση αδικήματα περί ναρκωτικών και μη αναγγελία ανεύρεσης νεκρού.