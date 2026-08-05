Ενώπιον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη (05/08), o 26χρονος συλληφθείς για τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας, που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Οι δύο εκδοχές που δίνει ο κατηγορούμενος

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχουν δύο εκδοχές για το έγκλημα και οι δύο από το ίδιο του στο στόμα. Και οι δύο γεμάτες αντιφάσεις.

Στη σύζυγό του ομολόγησε ότι σκότωσε την 38χρονη γιατί δεν ήθελε να την επηρεάσει θρησκευτικά και να την κάνει χριστιανή. «Τη σκότωσα για να μην σε κάνει χριστιανή» φέρεται να της είπε.

Στην αστυνομία, πάλι, ισχυρίστηκε ότι απλώς βρήκε τη γυναίκα νεκρή και την έβαλε μέσα στη βαλίτσα για να μην έχει μπλεξίματα με τον νόμο.

Από την έρευνα της υπόθεσης θα διαπιστωθεί ποιο από τα δύο είναι αληθινά.

Παράλληλα, κρίσιμης σημασίας είναι και το ότι ο 26χρονος είχε κλέψει τις κάρτες του θύματος και της είχε χρησιμοποιήσει για να κάνει αναλήψεις χιλιάδων ευρώ.

Η σύζυγός του, φαίνεται ότι υποψιάστηκε ότι κάτι πήγαινε λάθος όταν είδε τα χρήματα.

Πιθανό να είχε συνεργό

Σημειώνεται πως ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε και συνεργό ο 26χρονος συλληφθείς.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το πτώμα, ο ίδιος πίστεψε ότι η λύση του εγκλήματος βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων, σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα της άτυχης γυναίκας, αποτέλεσαν κρίσιμα εργαλεία για την ταυτοποίηση της σορού και την εξιχνίαση της υπόθεσης, ξεκαθάρισε.

Στο ίδιο πλαίσιο και βασιζόμενος στο πώς τελέστηκε το έγκλημα, ο ίδιος επεσήμανε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, τουλάχιστον ως προς τη μεταφορά της σορού.

Όπως ανέφερε, η μεταφορά ενός ανθρώπινου σώματος μέσα σε βαλίτσα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και, παρότι είναι πιθανό να πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο, θεωρεί πιθανό να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε ή γνώριζε τι είχε συμβεί χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

Όσον αφορά στο κίνητρο του 26χρονου, ο οποίος επιμένει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και δεν τη σκότωσε, ο κ. Τσούκαλης σημείωσε πως το επικρατέστερο σενάριο είναι να είναι η ληστεία.