Στον ανακριτή οδηγείται η 16χρονη μαθήτρια που τραυμάτισε 14χρονη συμμαθήτρια της με αιχμηρό αντικείμενο και σήμερα (17/12) υποστήριξε ότι είχε στην κατοχή της μαχαίρι για αυτοπροστασία.

Στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο STAR επισημάνθηκε ότι μέχρι στιγμής η 16 χρονη είναι μόνη της στον ανακριτή, καθώς ο πατέρας της και η μητέρα της δεν έχουν δώσει ακόμη το «παρών».

«Δεν έχει έρθει η μαμά μου. Και εγώ την ψάχνω», απάντησε η 16χρονη στο STAR όταν ρωτήθηκε αν είναι συνοδευόμενη από τη μητέρα της.

Αναφορικά με το επίμαχο περιστατικό δήλωσε: «Γενικά μου έκαναν σαν μπούλινγκ εκεί πέρα και είχα νευριάσει πάρα πολύ για αυτό. Για προστασία το είχα το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο. Και μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήθελα να πάθει κάτι κακό.

Ναι της επιτέθηκα με το μαχαίρι αλλά δεν ήθελα να πάθει κάτι, δεν ξέρω καν τι έχει πάθει. Τι έχει πάθει η κοπέλα; Στην κοιλιά έχει κάτι;

Δεν είχα σκοπό να της το περάσω στην κοιλιά όχι. Κάτι τέτοιο (είχα σκοπό να την εκφοβίσω) αλλά μόνη της έβαλε το χέρι, εγώ δεν είχα σκοπό να της κάνω κακό.

Το έβαλε μόνη της, ήταν και άτομα μπροστά τώρα δεν ξέρω αν έχουν πει ψέματα..».

16χρονη: «Μου έκαναν μπούλινκ»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχει ξαναπροβεί σε τέτοια πράξη, απάντησε: «Σαν αυτό όχι. Είχα τραυματίσει λίγο μια κοπέλα στην πλάτη δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό...αυτό με την κοπέλα δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνω, με είχε φέρει στα όρια μου.

Άκουγα στην τουαλέτα που με βρίζανε. Και θύμωσα γιατί γενικά μου έκαναν εκεί κάτι σαν μπούλινκ για αυτό. Και ξαναλέω εγώ το είχα για προστασία το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο.

Τώρα αν με αδήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου. Ναι (θα ζητήσω συγγνώμη από την 14χρονη) αλλά να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορώ άλλο είμαι εδώ από τη Δευτέρα.

Έφεραν αστυνομικούς στο σχολείο και με πήραν. Δεν πήγα να σκοτώσω αλλά...έχω λίγο θέμα με τα νεύρα μου», δήλωσε η 16χρονη.

