Κυψέλη: Συνελήφθη άνδρας που πυροβόλησε κατά υπαλλήλου καθαριότητας - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Συνελήφθη εχθές (09/10) στην Κυψέλη, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, 59χρονος ο οποίος πυροβόλησε την Δευτέρα υπάλληλο καθαριότητας, εν ώρα εργασίας στο Γκύζη.

Συγκεκριμένα τις απογευματινές ώρες στις 8/9. σε δρόμο του Γκύζη, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, και διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, απογευματινές ώρες της 9-9-2025 σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε έρευνα στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με 4 φυσίγγια

πιστόλι

3- μαχαίρια

2- σιδερογροθιές

14- φυσίγγια και

2- κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.