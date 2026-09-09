Κυψέλη: Τα αλλάζουν οι γονείς για τη δολοφονία του βρέφους - «Το έκανε άλλος, ένα επικίνδυνο πρόσωπο»

Εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη με τους δύο κατηγορούμενους να αλλάζουν τους ισχυρισμούς τους σχετικά με το ποιος σκότωσε το μωρό. Αρχικά και οι δύο έλεγαν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια.

Τώρα αλλάζοντας τους ισχυρισμούς τους, υποστηρίζουν ότι έλειπαν και η δύο όταν ξεψυχούσε το βρέφος και λένε ότι δεν ήταν μπροστά στη δολοφονία του. Ισχυρίζονται ότι την δολοφονία την διέπραξε ένα άκρως επικίνδυνο άτομο, που γνώριζαν από παλιά και κατονόμασαν στις Αρχές.

Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι το βρέφος είχε προβλήματα με το στομάχι του και παραδέχτηκαν την δολοφονία. Αρνήθηκαν όμως ότι είναι δολοφόνοι του βρέφους, αποδίδοντας τη δολοφονία σε τρίτο πρόσωπο.

«Εκείνη την περίοδο μέναμε στο σπίτι μαζί με το μωρό, την κόρη μας και δύο αγόρια. Την ημέρα που σκοτώθηκε το βρέφος εμέις ήμασταν στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Όταν γυρίσαμε βρήκαμε σε κατάσταση παραφροσύνης τον... Μας είπε ότι το μωρό έκλαιγε συνέχεια, θόλωσε και το μαχαίρωσε. Πάθαμε σοκ. Εκείνος, μας εκβίασε. Μας είπε ''δεν θα θάψετε κανένα μωρό, θα το κρατήσετε για να σας εκβιάζω μια ζωή''. Είναι επικίνδυνος γι' αυτό δεν είπαμε εξαρχής τι έχει συμβεί».

Μέχρι χθες (08/09) ο 43χρονος έλεγε ότι το βρέφος πέθανε στα χέρια του. Το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022 περίπου 20:00-21:00 το βράδυ. Ξαφνικά άκουσα από την κούνια έναν δυνατό ήχο. Ήμασταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι. Το μωρό δεν έκλαιγε, ήταν σα να βρισκόταν σε αφασία. Εγώ τρόμαξα και άρχισα να του κάνω μασάζ όπως μου είχαν δείξει οι γιατροί. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν τα κουνούσε.