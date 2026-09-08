Μετά από νέο γύρο απολογιών, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 43χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι για το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό και με μαχαιριές μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, σχετικά με τον θάνατο του λίγων μηνών αγοριού τους, του οποίου η σορός εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης φέροντας πολλαπλές μαχαιριές, καθώς και κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις.

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Υπενθυμίζεται ότι, οι συλληφθέντες βρέθηκαν εκ νέου σήμερα (08/09) ενώπιον της ανακρίτριας.

Στη φυλακή οδηγήθηκε επίσης ο 26χρονος συλληφθείς, ο οποίος σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη - δηλαδή για την 15χρονη έγκυο κόρη της οικογένειας - καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Απολογία ζευγαριού για το βρέφος στην Κυψέλη: Εξακολουθούν να αμφισβητούν την εγκληματική ενέργεια

Κατά την απολογία του, το ζευγάρι αμφισβήτησε την ιατροδικαστική εξέταση, λέγοντας πως δεν πρόκειται για εκγληματική ενέργεια.

Υποστηρίζουν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια ενώ για τις μαχαιριές ισχυρίζονται ότι είναι μεταθανάτια χτυπήματα και προκλήθηκαν την ώρα που ο πατέρας προσπαθούσε απεγνωσμένα να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα, προαναγγέλλοντας τον διορισμό τεχνικού συμβούλου για να επανεξεταστούν τα ευρήματα.

Παράλληλα, απαντήσεις έδωσαν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι η 15χρονη κόρη, ο 12χρονος γιος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης, ενώ ο 9χρονος γιος είναι βιολογικό παιδί μόνο της μητέρας.