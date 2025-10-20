Κυρανάκης: «Γελοιότητες ότι απαγορεύεται να οδηγείς με μπουφάν ή να έχεις ψώνια στο αυτοκίνητο»

Στην εικόνα που επικρατεί στους δρόμους μετά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών υποστήριξε ότι ο ΚΟΚ εφαρμόζεται λόγω της αυξημένης αστυνόμευσης, ενώ υπενθύμισε ότι προβλέπεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, για να διαπιστωθεί αν έχει γίνει χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Ο κ. Κυρανάκης κατηγόρησε ότι εξοργίζουν ηθελημένα τους πολίτες όσους γράφουν ότι ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει στον οδηγό να φοράει μπουφάν, να πίνει καφέ ή να έχει τα ψώνια στο αυτοκίνητο. «Αυτά είναι γελοιότητες. Αυτό που λέει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ότι όταν οδηγούμε πρέπει να έχουμε δύο μάτια στο δρόμο, δύο χέρια στο τιμόνι. Ό,τι σου αποσπά την προσοχή είναι λόγος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος», είπε μιλώντας στον Real FM.

«Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης», αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα fake news.

Τόνισε ότι είναι πλέον κακούργημα η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με κίνδυνο ζωής ή αν υπάρχουν τραυματίες, ενώ όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια είπε ότι απαγορεύεται η χρήση τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας από 50 χλμ/ώρα και πάνω. Τέλος προανήγγειλε ότι θα γίνουν πιο αυστηρές οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.