Κυρανάκης για 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ: «Κάθε Σάββατο κάποιες ζωές θα σωθούν στους δρόμους»

Όλη τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή το επιβατικό κοινό της Αθήνας είχε στη διάθεσή του αστικές συγκοινωνίες χωρίς διακοπή. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και λεωφορείων, μέτρο το οποίο θα ισχύει πλέον κάθε Σάββατο.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι η ολονύχτια λειτουργία των ΜΜΜ θα περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα και θα σώσει ζωές. «Δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό ότι κάθε Σάββατο κάποιες ζωές θα σωθούν στους ελληνικούς δρόμους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε 24ωρο Μετρό και Τραμ και 24ωρες κάποιες γραμμές λεωφορείων. Αυτός είναι ο λόγος που του κάνουμε, για να γυρνάμε τα παιδιά το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι με ασφάλεια», δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.

«Χιλιάδές επιβάτες, νέοι κυρίως, αγκάλιασαν την 24ωρη λειτουργία του Μετρό. Δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό. Κάναμε τη δοκιμαστική λειτουργία στις 5 Ιουλίου και χρειαζόταν να κάνουμε αρκετές αλλαγές και παραμετροποιήσεις σε όλα τα συστήματά μας», είπε ο Θανάσης Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Συχνότητα διέλευσης Μετρό

Συχνότητα διέλευσης Τραμ

Η λειτουργία γραμμών λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.