Κυρανάκης: «Πρόσληψη 290 οδηγών για τα λεωφορεία και αυξήσεις μισθών»

Στην πρόσληψη 290 νέων οδηγών λεωφορείων για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παράλληλα θα αυξηθούν οι απολαβές όλων των οδηγών, μέσω νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

«Πρέπει να βελτιώσουμε δραστικά τα ΜΜΜ και αυτό θα κάνουμε. Είναι στον αέρα η προκήρυξη για 290 νέες προσλήψεις οδηγών για λεωφορεία. Από αύριο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτησή τους. Θα προχωρήσουμε σε αυξήσεις των μισθών των οδηγών λεωφορείων, θα βελτιωθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι επιπλέον 290 οδηγοί σημαίνει περίπου μείωση 30% των χρονοαποστάσεων στις βασικές γραμμές, όπως οι 550, 608, 040, A8, A7», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη θα δημοσιευτεί σε λίγες εβδομάδες η ΚΥΑ που θα προβλέπει ηλεκτρονικές κλήσεις για όσους εισέρχονται με το αυτοκίνητό τους στις λεωφορειολωρίδες. «Ο αλγόριθμος έχει εκπαιδευτεί, λειτουργεί καλά. Είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για επιπλέον 600 κάμερες στα λεωφορεία».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επανέλαβε ότι έως το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν στην Αθήνα 1.000 νέα λεωφορεία και ότι το προσεχές καλοκαίρι θα είναι το πρώτο που το σύνολο των λεωφορείων στην Αττική θα έχει λειτουργικό κλιματισμό. Τέλος, αρνήθηκε ότι υπάρχει σκέψη αύξησης της τιμής των εισιτηρίων.

