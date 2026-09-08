Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα της Κυριακής Γρίβας, της γυναίκας που δολοφονήθηκε έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων το 2024 από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος σχολίασε την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της κόρης του.

Ο Θανάσης Γρίβας τόνισε ότι «οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου πήγε στο Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να τη σώσει».

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Στη συνέχεια, ο κ. Γρίβας ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι έκαναν τον καθήκον τους. «Και ρωτάω εγώ, εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει, σαπίζει μέρα με τη μέρα περισσότερο».

«Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία»

«Ήρθαν στο δικαστήριο και με κοιτούσαν με απαξιωτικό τρόπο, σαν να τους έκανα ζημιά, ότι ρε φίλε, πού μας έμπλεξες τώρα; Τι είναι αυτά που μας κάνεις με την κόρη σου; Εμείς καλά ήμασταν», αποκάλυψε ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής και συμπλήρωσε ότι «αν είχε πάρει τον ίδιο, ίσως να είχε κινηθεί συντομότερα από την αστυνομία».

«Η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία. Τα μέτρα για τις ποινές πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά, πρέπει να είναι ισόβια. Πλέον, περιμένω πλήρη δικαίωση, θέλω όλα τα κορίτσια να βρουν τη δύναμη να πάνε στην αστυνομία. Αστυνομία δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις ανίκανοι αστυνομικοί. Είναι και αστυνομικοί που έχουν δώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους και έχουν πεθάνει στο δρόμο εν ώρα υπηρεσίας», κατέληξε.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα, Έλενα Τζούλη, έκανε λόγο για πρώτη δικαίωση, αναλύοντας τις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών:



«Σήμερα εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα εις βάρος των τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι παραπέμπονται για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως. Μιλάμε για τη σφαγή της Κυριακής Γρίβα μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου πήγε και τα έκανε όλα σωστά για να ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με αυτό παραπέμπονται ομόφωνα η επόπτρια, η οποία γνώριζε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και παρόλα αυτά δεν καθοδήγησε τη νεωτέρα σε ηλικία αξιωματικό υπηρεσίας, αλλά ούτε και η ίδια η επόπτρια έκανε το παραμικρό, μολονότι διέθετε η ίδια περιπολικό προκειμένου να συνοδεύσει την άτυχη Κυριακή κάποιος αστυνομικός στο σπίτι της. Τώρα θα ήταν ζωντανή η Κυριακή αν είχαν γίνει αυτές οι ελάχιστες ενέργειες, που δεν χρειάζεται να είσαι αστυνομικός. Χρειάζεται να είσαι άνθρωπος καταρχήν».



Συνεχίζοντας, η κ. Τζούλη αναφέρθηκε στην αδράνεια της αξιωματικού υπηρεσίας αλλά και στη στάση του σκοπού, ο οποίος, όπως κατήγγειλε, παρακολουθούσε την επίθεση «από το ενάμισι μέτρο σαν να βλέπει κινηματογράφο, χωρίς να κάνει καμία κίνηση αποτροπής προκειμένου να σωθεί η άτυχη Κυριακή από τις πέντε μαχαιριές». Παράλληλα, σημείωσε πως ο αξιωματικός της Άμεσης Δράσης δεν αξιολόγησε ούτε προτεραιοποίησε το τηλεφώνημα της παθούσης.



Η συνήγορος υπενθύμισε επίσης ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος παραμένει στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί ομοφώνως πως δεν πάσχει από καμία ψυχική νόσο.