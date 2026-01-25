Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Δεν πέφτει «καρφίτσα» στην Ερμού - Αυξημένη κίνηση σε εμπορικούς δρόμους

Σε ρυθμούς αυξημένης κίνησης βρίσκεται σήμερα η αγορά, καθώς πλήθος καταναλωτών έχει κατακλύσει τους εμπορικούς δρόμους, ειδικά την Ερμού, για να επωφεληθεί από τα μαγαζιά που παραμένουν ανοιχτά αυτή την Κυριακή (25/1).



Με σύμμαχο τις χειμερινές εκπτώσεις, που έχουν κάνει πρεμιέρα από τις 12 Ιανουαρίου, ο κόσμος σπεύδει να αναζητήσει ευκαιρίες και να προχωρήσει σε αγορές με πιο ελκυστικές τιμές, αναφέρει το Orange Press.

Η εικόνα στους δρόμους είναι μικτή αλλά... ζωηρή. Πολλοί είναι εκείνοι που δεν βιάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, κάνοντας πρώτα μια διεξοδική έρευνα αγοράς και ελέγχοντας προσεκτικά τα ταμπελάκια των τιμών.

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή: Το ωράριο των καταστημάτων

Άλλοι πάλι, κινούνται στοχευμένα, κατευθυνόμενοι σε συγκεκριμένα μαγαζιά για να αποκτήσουν είδη που είχαν βάλει στο μάτι το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά, δεν λείπουν και εκείνοι που συνδυάζουν τη βόλτα τους «χαζεύοντας» βιτρίνες και απολαμβάνοντας απλώς την κυριακάτικη ατμόσφαιρα.

Για όσους επιθυμούν να κατέβουν στην αγορά, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Ωστόσο, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα είθισται να παραμένουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία σήμερα είναι προαιρετική, συνεπώς κάθε επιχείρηση αποφασίζει αυτόνομα αν θα σηκώσει ρολά.