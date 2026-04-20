Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε σύσκεψη στο Ηράκλειο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.
Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός οδεύει προς το χώρο διεξαγωγής του 4ου προσυνεδρίου της ΝΔ, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους - Μεγάλα έργα και υποδομές» και αναμένεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις δύο πυλώνων για τη λειψυδρία.
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος
- Πάτρικ Μαλντούν: Πέθανε ξαφνικά στα 57 του ο ηθοποιός της σειράς «Στη Λεωφόρο του Μέλροουζ»
- Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;
