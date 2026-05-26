Κύθηρα: Το νησί που δεν σε ξεχνάει

Υπάρχουν νησιά που τα βλέπεις παντού — στα Instagram feeds, στις διαφημίσεις, στις ουρές επιβίβασης. Και μετά υπάρχουν τα Κύθηρα. Ένα νησί που κάθεται ήσυχα εκεί που αγκαλιάζονται το Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό πέλαγος, και σε περιμένει να το ανακαλύψεις μόνος σου. Χωρίς φλας. Χωρίς θόρυβο. Χωρίς 5.000 τουρίστες μπροστά σου στο selfie.

Τα Κύθηρα δεν είναι απλώς προορισμός — είναι αίσθηση. Και μόλις τα επισκεφτείς, καταλαβαίνεις γιατί οι ντόπιοι τα αποκαλούν «Τσιρίγο» με τόση υπερηφάνεια.

Παραλίες που σε κάνουν να ξεχάσεις όλες τις άλλες

Ξέχνα τις παραλίες-πακέτο με τις σειρές από ξαπλώστρες. Στα Κύθηρα, η θάλασσα είναι ακόμα δική σου.

Καλαδί — Για πολλούς η πιο εντυπωσιακή παραλία του νησιού. Βοτσαλωτή, με νερά που αλλάζουν αποχρώσεις από σμαραγδένιο σε τιρκουάζ, χωρισμένη σε τρία μέρη. Το τρίτο; Μια κρυφή παραλία πίσω από μια σπηλιά — το είδος της εικόνας που δεν ξεχνάς ποτέ.

Φυρή Άμμος — Η παραλία με την κόκκινη άμμο και τα πολύχρωμα βότσαλα που έχει κερδίσει βραβείο «Χρυσός Αστερίας» για το φυσικό κάλλος και την καθαρότητά της. Μεγάλη, εντυπωσιακή, με σπηλιές στα άκρα της που ζητάνε μάσκα και αναπνευστήρα.

Διακόφτι — Λευκή αμμουδιά, ρηχά πράσινα νερά που λαμπυρίζουν σαν πισίνα. Ιδανικό για οικογένειες, ιδανικό και για όσους απλά θέλουν να κάθονται και να κοιτάνε το νερό.

Μελιδόνι — Μικρός, προστατευμένος κόλπος στα νοτιοδυτικά, με ψιλή άμμο και ήρεμα νερά. Ο ορισμός της γαλήνης.

Λιμνιώνας — Φωλιασμένος κόλπος κοντά στο Μυλοπόταμο, με καταγάλανα νερά και μια ατμόσφαιρα που μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή.

Και αυτές είναι μόνο μερικές. Το νησί έχει δεκάδες ακόμα που δεν έχουν ούτε καν όνομα στον χάρτη.

Ιστορία που βγαίνει από τους τοίχους

Τα Κύθηρα δεν είναι μόνο θάλασσα. Είναι αιώνες ιστορίας στριμωγμένοι σε πέτρινα σοκάκια, ενετικά κάστρα και βυζαντινές εκκλησίες.

Κάστρο Χώρας — Το πιο εμβληματικό μνημείο του νησιού. Χτισμένο από τους Βενετούς τον 13ο αιώνα στο ψηλότερο σημείο της Χώρας, το αποκαλούσαν «Μάτι της Κρήτης» — από εκεί έβλεπαν την κίνηση των πλοίων σε τρία πελάγη ταυτόχρονα. Σήμερα, εσύ βλέπεις από εκεί μέχρι την Κρήτη σε καλοκαιρινές μέρες. Αξίζει κάθε σκαλοπάτι.

Παλαιόχωρα — Η ερειπωμένη μεσαιωνική πρωτεύουσα, χτισμένη πάνω από γκρεμό για να κρύβεται από τους πειρατές. Σήμερα στέκει σαν φάντασμα και σαν μαρτυρία μιας εποχής που ο Μπαρμπαρόσας λεηλατούσε τα νησιά.

Μυλοπόταμος & Κάτω Χώρα — Ένα χωριό μέσα σε ρεματιά, με τρεχούμενα νερά, παλιούς νερόμυλους και ενετικό κάστρο που κατοικούνταν μέχρι τη δεκαετία του '50. Η βόλτα στα σοκάκια του είναι ταξίδι στον χρόνο. Το ηλιοβασίλεμα από τη δυτική πλευρά του κάστρου; Το ωραιότερο του νησιού, λένε όσοι το έχουν δει.

Σπήλαιο Αγίας Σοφίας στον Κάλαμο — Μυσταγωγικό σπήλαιο με μικρό εκκλησάκι που εντυπωσιάζει με την επιβλητική του είσοδο.

Γεύσεις που δεν τις βρίσκεις αλλού

Η κουζίνα των Κυθήρων είναι κάτι ανάμεσα σε Ιόνιο και Αιγαίο — όπως ακριβώς και το νησί. Ντόπιο ελαιόλαδο, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακές πίτες, μέλι θυμαρίσιο που θυμίζει βουνό. Στον Αβλέμονα, το πιο γραφικό παραθαλάσσιο χωριουδάκι του νησιού με αρχιτεκτονική που παραπέμπει στις Κυκλάδες, στο γραφικό Καψάλι, στην Αγία Πελαγία και στο Διακόφτι τα ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα είναι εμπειρία από μόνη της.

Για όσους δεν κάθονται

Αν σου αρέσει η δράση, τα Κύθηρα έχουν σηματοδοτημένα μονοπάτια που διασχίζουν φαράγγια, γεφύρια και εγκαταλελειμμένα χωριά. Η διαδρομή από τον Μυλοπόταμο ως τους Νερόμυλους και τον καταρράκτη είναι must — αν αντέχεις τα κρύα νερά, ρίξε μια βουτιά! Καγιάκ, πεζοπορία, snorkeling σε σπηλιές — το νησί έχει χώρο για όλους.\

Πώς φτάνεις

Αεροπορικώς: Μόλις 40 λεπτά από Αθήνα. Το πιο γρήγορο.

Ακτοπλοϊκώς: 1–1,5 ώρα από τη Νεάπολη Λακωνίας, 2 ώρες από το Γύθειο, 6–7 ώρες από τον Πειραιά, και 4 ώρες από την Κίσσαμο Κρήτης.

Μόλις φτάσεις, νοίκιασε αυτοκίνητο ή σκούτερ — είναι ο μόνος τρόπος να ανακαλύψεις πραγματικά το νησί.

Το μυστικό των Κυθήρων

Τα Κύθηρα δεν είναι νησί για όσους θέλουν να «τσεκάρουν» αξιοθέατα και να φύγουν. Είναι νησί για όσους θέλουν να νιώσουν κάτι. Να χαθούν σε ένα σοκάκι. Να βρουν μια παραλία χωρίς ομπρέλες. Να φάνε καλό φαγητό χωρίς κόσμο. Να κοιτάξουν τη θάλασσα για ώρα χωρίς λόγο.