Κύθνος: Τι να κάνεις σε ένα τριήμερο

Κύθνος, ένας καλοκαιρινός προορισμός που χωράει πολύ περισσότερα από ένα τριήμερο.
Από τη στιγμή που θα κατέβεις από το πλοίο, θα καταλάβεις ότι η Κύθνος δεν έχει καμία διάθεση να ακολουθήσει τους έντονους ρυθμούς άλλων κυκλαδίτικων προορισμών.
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