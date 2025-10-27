Λαδάδικα: «Τρομάξαμε όταν τον είδαμε» - Άντρας σε αμόκ έσπασε τζαμαρίες και όρμησε σε πελάτες

Τον τρόμο έσπειρε σε κεντρική οδό στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης ένας άντρας, όταν φαινομενικά σε κατάσταση αμόκ άρχισε να φωνάζει, και να επιτίθεται σε πελάτες καταστήματος, ενώ έσπασε τις τζαμαρίες του ρίχνοντας πάνω καθίσματα.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, με την ηρεμία να έχει αποκατασταθεί στο σημείο, αυτό που μαρτυρά την απονενοημένη επίθεση είναι τα ραγισμένα τζάμια στις προσόψεις του μαγαζιού.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο μέσο: «Από το πουθενά ένας κύριος ξύπνησε το πρωί, ήρθε και φώναζε, απειλούσε, πετούσε καρέκλες, τραπέζια, όλοι εδώ τρομάξαμε και φύγαμε.

Έλεγε "φύγετε, το μαγαζί έκλεισε". Πρώτη φορά τον είδα αλλά τρομάξαμε, απ' ό,τι κατάλαβε ήταν μεθυσμένος. Τα έχει σπάσει όλα. Καλέσαμε το 100 και η αστυνομία ήταν εδώ σε 5 λεπτά. Τον συλλάβανε».