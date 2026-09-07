Λαϊκό «προσκύνημα» στη ΔΕΘ: Αυξημένη προσέλευση στα περίπτερα - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με αυξημένη προσέλευση πολιτών, αλλά και εκπροσώπων του πολιτικού και οικονομικού κόσμου, συνεχίζονται οι εργασίες της 90ής ΔΕΘ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Μετά τα εγκαίνια και την παρουσία του Πρωθυπουργού, τις πύλες της Έκθεσης αναμένεται να περάσουν τις επόμενες ημέρες και οι αρχηγοί των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, αναφέρει το Orange Press Agency.

90ή ΔΕΘ - Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία

Η φετινή επετειακή διοργάνωση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη ΔΕΘ και υποδέχεται ως τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία.

Στο Περίπτερο 13, η ιαπωνική αποστολή παρουσιάζει ένα σύγχρονο εκθεσιακό περιβάλλον που εστιάζει στην τεχνολογική καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου.

90ή ΔΕΘ - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, η προσέλευση του κοινού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στο πλαίσιο της Έκθεσης εξελίσσεται ένα πολυθεματικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καθημερινές συναυλίες, θεματικές εκθέσεις, αλλά και οικογενειακές δράσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της JuniorLand.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.thessalonikifair.gr/el/parallel-events-program