Σήμερα η εξιδείκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το ΥΠΟΙΚ: Πώς διαμορφώνεται το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο, με τη συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναμένεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής τους.

Πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το συνολικό ύψος των μέτρων για το 2027 ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ, με τις παρεμβάσεις να αφορούν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά.

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Το υπουργείο χαρακτηρίζει τα μέτρα βασικό πυλώνα μιας «Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας» με ορίζοντα το 2030, με στόχο τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη της οικογένειας και την ενδυνάμωση της Περιφέρειας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Περιορίζεται δραστικά το τεκμαρτό εισόδημα

Από το φορολογικό έτος 2026 περιορίζεται σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καλύπτουν περισσότερο από το 90% του κλάδου.

Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός μαζί με τις τριετίες, ενώ καταργούνται δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα. Πρόκειται για την προσαύξηση που συνδεόταν με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και εκείνη που υπολογιζόταν στο 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Ενδεικτικά, καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζόμενους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η φορολογική βάση περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Το όφελος ανέρχεται σε 2.534 ευρώ, δηλαδή περίπου 53%.

Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027, ενώ για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50%.

Αλλαγές στον υπολογισμό του τεκμηρίου

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες ταξί, καθώς το τεκμήριο θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος.

Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%.

Παράλληλα, από το τεκμήριο εξαιρούνται ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, σε περιπτώσεις που αυτή έχει αποκτηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω κληρονομικής διαδοχής μετά τον θάνατο γονέα.

Επιχειρήσεις: Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Σταδιακά καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Από το 2027 καταργείται στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική. Η πλήρης κατάργησή του σε όλη τη χώρα προβλέπεται για το 2029.

Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων από το 80% στο 50%, κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Κίνητρα για νέες επενδύσεις

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβένονται σε έξι αντί για δέκα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, μέσω δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας προβλέπεται η κινητοποίηση συνολικών πόρων ύψους 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα διατεθούν 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία, σε συνδυασμό με τη μόχλευση του τραπεζικού συστήματος, θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις και ανάγκες ρευστότητας.

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Αγρότες και τρίτεκνοι: Μηδενικός φόρος έως τα 20.000 ευρώ

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Το μέτρο αφορά 47.091 από τους συνολικά 245.907 αγρότες. Για αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ. Για παράδειγμα, αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα καταβάλλει φόρο 1.183 ευρώ, με τη νέα ρύθμιση δεν θα καταβάλλει φόρο.

Μηδενικός φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ προβλέπεται και για τους τρίτεκνους. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μειώσεις φόρου αναμένεται να δουν 86.927 τρίτεκνοι, μεταξύ των οποίων 33.894 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 αναμένεται να φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Επιπλέον, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια θα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

Κατώτατος μισθός: Στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ με τις τριετίες θα μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο στάδια, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Σε σχέση με τα 650 ευρώ του 2021, η συνολική αύξηση θα φτάσει το 54%.

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται επίσης κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Ολόκληρη η μείωση αφορά την εισφορά του εργαζομένου και μεταφέρεται στο καθαρό του εισόδημα.

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση

Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Με τη διεύρυνση προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 2,2 εκατομμύρια.

Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης άτομα άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, οι συντάξεις θα αυξάνονται με βάση τον συνδυασμό ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

«Κουμπαράς» για τα παιδιά έως τα 18

Για τη νέα γενιά δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Για κάθε ευρώ που καταθέτει ο γονέας, το κράτος θα καταθέτει άλλο ένα, έως του ποσού των 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση.

Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια. Με τις μέγιστες καταβολές, σε βάθος 18 ετών θα έχουν συγκεντρωθεί 49.304 ευρώ, από τα οποία τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από το κράτος.

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Αναπηρικά επιδόματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί και πολύτεκνοι

Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν, με το μέτρο να αφορά περίπου 218.000 πολίτες με αναπηρία.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 10% η αποζημίωση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Για τις τρίτεκνες οικογένειες καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα γέννησης αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί.

Αυξάνεται επίσης το ημερήσιο φοιτητικό σιτηρέσιο από 2 σε 3 ευρώ, ενώ στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές η ενίσχυση αυξάνεται από 2,45 σε 3,50 ευρώ.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Ανοίγει η «βεντάλια» των δικαιούχων

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, προβλέπεται για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας.

Τα ηλικιακά και οικονομικά κριτήρια διευρύνονται. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στα 55 έτη από τα 50, ενώ η μέγιστη αξία της κατοικίας αυξάνεται στα 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Το οικογενειακό εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις – Περιορισμοί στις βραχυχρόνιες

Παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες κενών ακινήτων που τα διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, όπως και η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Παράλληλα, παρατείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Για το 2027 επεκτείνεται επίσης ο περιορισμός της δυνατότητας δημιουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης.

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε περισσότερους μικρούς οικισμούς

Από το 2027 διευρύνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, καθώς το όριο αυξάνεται από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους.

Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Η αλλαγή αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ακόμη ιδιοκτήτες. Συνολικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα καλύπτει 12.855 οικισμούς.

Στο 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από 3% σε 15%.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά κατοικίες και δεν επεκτείνεται σε επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλες κατηγορίες ακινήτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι ο περιορισμός της πρόσθετης εξωτερικής ζήτησης που ασκεί πιέσεις στις τιμές της αγοράς κατοικίας.