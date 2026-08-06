Λάκης Χαλκιάς: Σε κλίμα συγκίνησης το ύστατο χαίρε στον σπουδαίο ερμηνευτή

Σε κλίμα συγκίνησης το ύστατο χαίρε στον σπουδαίο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού, πολιτικού και δημοσιογραφικού κόσμου είπαν το δικό τους «αντίο» στον τραγουδιστή που πέθανε το Σάββατο 2 Αυγούστου σε ηλικία 82 ετών.

Το πρωί της Πέμπτης, η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, Αλέκα βρισκόταν από νωρίς στον Ιερό Ναό με έκδηλη συγκίνηση.

Η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, Αλέκα | NDP

Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρέστησαν στην κηδεία του Λάκη Χαλκιά ήταν η δημοσιογράφος Άννα Παναγιωταρέα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και οι μουσικοί Μανώλης Καραντίνης και Μπάμπης Τσέρτος.

Άννα Παναγιωταρέα και Χάρης Δούκας | EUROKINISSI

Δημήτρης Κουτσούμπας | EUROKINISSI

Ελένη Ροδά | NDP

Μπάμπης Τσέρτος | EUROKINISSI

Μανώλης Καραντίνης | EUROKINISSI

Μανώλης Καραντίνης: «Αθάνατος, ένας άνθρωπος καλός και έντιμος, θα μείνει στην ιστορία»

«Δεν θα πω πολλά. Μια λέξη που του ταιριάζει είναι "αθάνατος", γιατί αυτός ο άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης και σαν τραγουδιστής θα μείνει στην ιστορία. Έχει προσφέρει πολλά. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία και φιλία. Ήταν ένας άνθρωπος έντιμος, καλός, πολύ τίμιος και μεγάλος τραγουδιστής. [...] Μου 'χει μείνει η παρέρα που κάναμε, οι συναυλίες που είχαμε παίξει, τα τραπέζια μετά, ήταν ένας άνθρωπος πρόσχαρος, χαρούμενος, δεν παραπονιόταν ποτέ» δήλωσε συγκινημένος ο καταξιωμένος μουσικός Μανώλης Καραντίνης για τον Λάκη Χαλκιά.

Το «αντίο» του Μπάμπη Τσέρτου

«Ο Λάκης Χαλκιάς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες τραγουδιστές, ένας εκπρόσωπος μιας σπουδαίας γενιάς, αλλά πάνω από όλα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είχα την χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και να είμαι πολύ φίλος. Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά αυτοί οι άνθρωποι μένουν πάντα στην αιωνιότητα, δεν χάνονται ποτέ. [...] Αυτό που θυμάμαι από τον Λάκη Χαλκιά είναι την καλοσύνη με την οποία με αντιμετώπιζε, όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους συναδέλφους κι όλους τους ανθρώπους. Ήταν από τους πιο ευγενείς και ευαίσθητους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε ο Μπάμπης Τσέρτος αποχαιρετώντας τον.

Το μουσικό αποτύπωμα του Λάκη Χαλκιά

Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, άφησε πίσω του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα.

Γεννημένος στα Γιάννενα και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική.

Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη: Από τα ηπειρώτικα μοιρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών.

Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας κ.ά. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981 ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι, μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο-έργο του «2.500 χρόνια Ελληνική Μουσική».