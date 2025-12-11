Λαμία: Άγνωστοι κατέκλεψαν σπιτάκι του Άη Βασίλη σε πλατεία της πόλης

Το μαγευτικό κλίμα των γιορτών δεν ήταν αρκετό ώστε να σταματήσει κάποιους από το να βαλδαλίσουν ολόκληρο, ένα από Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια του Άη Βασίλη που είχαν στηθεί στην πλατεία Πάρκου στην περιοχή της Λαμίας αλλά και να κλέψουν αντικείμενα που υπήρχαν στο εσωτερικό του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το tvstar.gr οι δράστες έσπασαν το τζάμι και απέσπασαν από μέσα ένα στρώμα και κουβέρτες που διακοσμούσαν το σπιτάκι του Άη Βασίλη, με τις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα να προκαλούν απογοήτευση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται τέτοιες ενέργειες, αφού και στο παρελθόν έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό σε πασχαλινό χωριό στην ίδια πλατεία.