Λαμία: Άνδρας οχυρώθηκε σε διαμέρισμα και απειλούσε να βάλει φωτιά – Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένας άνδρας κλείστηκε στο διαμέρισμά του και απειλούσε να βάλει φωτιά χρησιμοποιώντας φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το lamiareport.gr, ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είχε ήδη ανοίξει τη φιάλη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της πολυκατοικίας.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε προληπτικά. Κλειδαράς που κλήθηκε να ανοίξει την πόρτα δεν κατάφερε να παρέμβει, καθώς ο άνδρας φέρεται να έριξε πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο κύλησε μέχρι τον κοινόχρηστο διάδρομο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, όμως ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με την κυκλοφορία στην οδό Μακροπούλου να έχει διακοπεί, ενώ η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα τεταμένη.