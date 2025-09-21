Λαμία: Από «θαύμα» γλίτωσε οδηγός - Δεν είδε τη στροφή και το αμάξι «κρεμάστηκε» στο κενό

Από θαύμα γλίτωσε ένας οδηγός στη Λαμία καθώς δεν είδε στροφή στον δρόμο και το αμάξι του «κρεμάστηκε στο κενό».

Συγκεκριμένα το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέβαινε ανάποδα την οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, δεν είδε την στροφή, αλλά συνέχισε ευθεία

Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού το αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει στον από κάτω δρόμο.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στο LamiaReport ότι ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr