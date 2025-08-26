Μενού

Λαμία: Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε έργα φυσικού αερίου

Συνεργείο που εκτελούσε έργα φυσικού αερίου στη Λαμία εντόπισε βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

βλήματα Λαμία
Τα βλήματα που εντοπίστηκαν στη Λαμία | lamianow.gr
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ροδίτσας, στη Λαμία, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου στην οδό Κωνσταντίνου Θάνου, εντοπίστηκαν μεταλλικά αντικείμενα που έμοιαζαν με παλιά πολεμικά πυρομαχικά.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης πυρομαχικών του Στρατού Ξηράς, το οποίο με τη συνδρομή της αστυνομίας προχώρησε σε πλήρη περίφραξη της περιοχής και ενημέρωσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Αρχικά, εντοπίστηκαν τρία βλήματα, ενώ στη συνέχεια, μετά από διεξοδική έρευνα, βρέθηκαν ακόμα δύο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πέντε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για βλήματα πυροβολικού πιθανότατα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Μέχρι τότε, ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος και φρουρούμενος από δυνάμεις της Αστυνομίας.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να μοιάζει με πολεμικό υλικό δεν πρέπει να αγγίζεται ή να μετακινείται, αλλά να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

