Λαμία: «On camera» κλοπή από ζευγάρι σε κατάστημα οπτικών

Ζευγάρι υπεράνω υποψίας φέρεται να εμπλέκεται σε θρασύτατη κλοπή γυαλιών από κατάστημα οπτικών στην Λαμία.

Η στιγμή της κλοπής
Η στιγμή της κλοπής | TikTok/ @lamiareport.gr
Ένα ζευγάρι, που εμφανισιακά δεν προκαλούσε υποψίες, φέρεται να εμπλέκεται σε θρασύτατη κλοπή που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/8) σε κατάστημα οπτικών ειδών στην οδό Βύρωνος, στο κέντρο της Λαμίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη τεθεί υπόψη των αστυνομικών αρχών.

@lamiareport.gr Ζευγάρι υπεράνω πάσης υποψίας έκανε το απρόσμενο σε κατάστημα οπτικών στη Λαμία… 👓💥 #lamia #lamiareport #caughtoncamera #fyp #greektiktok ♬ News / Truth Investigation / Investigation / Suspicion / Consideration(1013150) - A.TARUI

Σύμφωνα με το lamiareport.gr,  την ώρα που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξυπηρετούσε άλλους πελάτες, το ζευγάρι εισήλθε στον χώρο. Η γυναίκα προσέγγισε τον ιδιοκτήτη με ερώτηση, αποσπώντας την προσοχή του, ενώ ο άνδρας παρέμεινε πιο πίσω.

Με απόλυτη ψυχραιμία, άπλωσε το χέρι του, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά από τη βιτρίνα, τα εξέτασε και τα έκρυψε στην τσέπη του. Η ενέργεια διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος. Οι αρχές καλούν όποιον αναγνωρίζει το ζευγάρι από το βίντεο να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή απευθείας με το κατάστημα «Παπαδημητρίου».

