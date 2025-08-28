Λαμία: «On camera» κλοπή από ζευγάρι σε κατάστημα οπτικών

Ένα ζευγάρι, που εμφανισιακά δεν προκαλούσε υποψίες, φέρεται να εμπλέκεται σε θρασύτατη κλοπή που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/8) σε κατάστημα οπτικών ειδών στην οδό Βύρωνος, στο κέντρο της Λαμίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη τεθεί υπόψη των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξυπηρετούσε άλλους πελάτες, το ζευγάρι εισήλθε στον χώρο. Η γυναίκα προσέγγισε τον ιδιοκτήτη με ερώτηση, αποσπώντας την προσοχή του, ενώ ο άνδρας παρέμεινε πιο πίσω.

Με απόλυτη ψυχραιμία, άπλωσε το χέρι του, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά από τη βιτρίνα, τα εξέτασε και τα έκρυψε στην τσέπη του. Η ενέργεια διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του καταστήματος. Οι αρχές καλούν όποιον αναγνωρίζει το ζευγάρι από το βίντεο να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή απευθείας με το κατάστημα «Παπαδημητρίου».